رئيس الباراغواي يستقبل "الجبير" ويستعرضان العلاقات بين البلدين

وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي حسين عسيري، ومن جانب الباراغواي، وزير الخارجية روبين راميريز، ووزيرة الأشغال العامة والاتصالات كلاوديا سينتوريرن، ورئيسة ديوان الرئاسة ليا خمينيز.