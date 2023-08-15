رئيس الباراغواي يستقبل "الجبير" ويستعرضان العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس جمهورية الباراغواي المنتخب سانتياغو بينيا بالاسيوس، في العاصمة أسونسيون، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته لجمهورية الباراغواي.
ونقل "الجبير" له خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولحكومة وشعب باراغواي.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي حسين عسيري، ومن جانب الباراغواي، وزير الخارجية روبين راميريز، ووزيرة الأشغال العامة والاتصالات كلاوديا سينتوريرن، ورئيسة ديوان الرئاسة ليا خمينيز.