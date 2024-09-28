"الربيعة" يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية بالشرق الأوسط

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط السيدة دايكي بوتسل؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك.