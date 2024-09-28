"الربيعة" يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية بالشرق الأوسط

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المبعوث الخاص للحكومة الألمانية للمساعدات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط السيدة دايكي بوتسل؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بنيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وأشادت دايكة بوتسل بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة؛ ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الفئات المحتاجة حول العالم.