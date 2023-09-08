محليات

شرطة الباحة تقبض على شخصين اتّخذا من منزلهما وكرًا لترويج المخدرات

ضَبطت بحوزتهما سلاحَين ناريَّين ومبلغًا ماليًّا
شرطة الباحة تقبض على شخصين اتّخذا من منزلهما وكرًا لترويج المخدرات

قبضت شرطة منطقة الباحة على مواطنَين؛ لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما هواتف متنقلة، وسلاحان ناريان، ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa ، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة الباحة
الحشيش المخدر
تنظيم التداول الطبي

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