"السعودية للصناعات العسكرية" توقّع اتفاقيتَين بمعرض فارنبره 2024 لتعزيز قدرات الطائرات

وعن هاتين الاتفاقيتين قال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد: "تعكس أمثال هذه الشراكات الاستراتيجية تعزيز قدراتنا المحلية، والتزام المجموعة بمواصلة الجهود لتمكين قطاع الطيران والفضاء في المنطقة، عبر تمكين وتطوير الكوادر الوطنية من خلال توفير برامج تدريبية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، وصولاً لدعم مسيرة توطين ما يربو على 50% من الإنفاق الحكومي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".