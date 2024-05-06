"أكسيونا" تنظم جلسة عن تحلية المياه بالتناضح العكسي في السعودية

الجذير بالذكر، أن "أكسيونا" شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 8.1 مليار يورو في عام 2021 ولها وجود تجاري في أكثر من 60 دولة.