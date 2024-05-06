"أكسيونا" تنظم جلسة عن تحلية المياه بالتناضح العكسي في السعودية

نظمت "أكسيونا" الشركة الرائدة في تقديم الحلول المستدامة جلسة حوارية بعنوان "الحلول السعودية لاستدامة المياه: تحلية المياه بالتناضح العكسي"، في السفارة الإسبانية بالرياض يوم الأحد الموافق 28 من أبريل 2024، بحضور العديد من الشخصيات القيادية في القطاع العام والخاص.
وتناولت الجلسة الحوارية لشركة "أكسيونا" التي تتواجد في أكثر من 60 دولة، الاستراتيجية المثلى لضمان استدامة المياه في السعودية من خلال استخدام تقنية التناضح العكسي والتغلب على تحديات شح المياه وتوفير مصدرًا دائمًا وموثوقًا للمياه العذبة يخدم العديد من القطاعات والتطبيقات، ما يدعم استدامة البيئة ويحسن الرفاه الاجتماعي.
وقاد مدير تطوير الأعمال بالشرق الأوسط لقطاع المياه في شركة أكسيونا خوليو دي لا روسا النقاش في الجلسة الحوارية التي شاركت فيها لجنة من الخبراء شملت: الرئيس التنفيذي لشركة SWPC خالد القرشي؛ ورئيس الاستثمار في WTTCO خالد الحبيب، والرئيس التنفيذي لشركة ENGIE في المملكة محمد الحجاج، والرئيس التنفيذي لقطاع المياه في أكسيونا مانويل مانخون.
واستعرض المشاركون خبراتهم في مجال المياه مركزين على أهمية إدارة الموارد المائية بفاعلية لتلبية متطلبات النمو السكاني والتوسع الاقتصادي دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة للحصول على المياه النظيفة. وبالنظر إلى المناخ القاحل وقلة الموارد المائية العذبة في المملكة، تعتمد السعودية بشكل كبير على محطات التحلية لسد احتياجاتها المائية. كما شدد المتحدثون على أهمية التوسع في تقنيات التحلية مثل التناضح العكسي ضمن رؤية السعودية 2030، وزيادة قدرات محطات التحلية الحالية لضمان توافر موثوق للمياه العذبة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية.
أعرب المدير التنفيذي لقطاع المياه في أكسيونا بالسعودية والمتحدث الرئيسي في الفعالية خافيير نييتو، عن تفاؤله قائلاً: "تتماشى خبرات أكسيونا تماماً مع أهداف ومشاريع رؤية المملكة 2030. ونرى في أنفسنا شركاء استراتيجيين قادرين على دعم المملكة في تحقيق رؤيتها نحو اقتصاد ومجتمع متنوع ونابض بالحياة وأكثر استدامة".
وأضاف "تلعب المحطات السبع لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي التي نقوم بتطويرها حالياً – بالإضافة إلى المحطتين التي تم إنجازهما مؤخراً – دوراً حيوياً في تعزيز أمن المياه لأكثر من 8.3 مليون شخص وتقوية قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية".
وتعد السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، من أبرز الدول المنتجة للمياه المحلاة في العالم، وتحتلت المرتبة الثالثة عالمياً في استهلاك المياه للفرد، بعد الولايات المتحدة الاميريكية وكندا.
وتتوقع شركة أكسيونا في أحدث تقاريرها للاستدامة، أن يرتفع إنتاج المياه المحلاة في منطقة الشرق الأوسط إلى ثلاثة عشر ضعفاً بحلول عام 2040 مقارنة بعام 2014، حيث أن المنطقة تشهد شحاً حاداً في الموارد المائية، يدفع التغير المناخي والزيادة السكانية الطلب المتزايد على المياه المحلاة.
تستخدم أكسيونا تقنية التناضح العكسي الأكثر كفاءة لتحلية المياه. استخدام هذه التقنية ينتج عنه انبعاثات أقل للغازات الدفيئة بمعدل 6.5 مرات مقارنة بتقنيات التحلية الحرارية.
الجذير بالذكر، أن "أكسيونا" شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 8.1 مليار يورو في عام 2021 ولها وجود تجاري في أكثر من 60 دولة.