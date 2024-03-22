مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينقذ أم حدث لها حمل نادر خارج الرحم وجنينها

وأوضحت أن التدخل الطبي تم تحويله من عملية منظار إلى فتح البطن، خشية حدوث مضاعفات بسبب النزيف الشديد، وتم انقاذ حياة المريضة وجنينها الذي تنتظره منذ أكثر من "8" سنوات، مضيفة أن حالات الحمل غير المتجانس Heterotropic cornual ectopic pregnancy نادرة جداً، ولا تتجاوز نسبة واحد على عشر ألف من حالات الحمل خارج الرحم، والأندر من ذلك وصول الحمل لهذا العمر، لأن الأنابيب التي تحتوي الحمل رفيعة جداً، ولا تحتمل جنيناً بهذا العمر والحجم، وهو ما ينتج عنه في الغالب نزيف حاد يتسبب في وفاة الأم لا قدر الله.