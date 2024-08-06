شكلت مناظر خلابة والجهات المعنية تباشر.. سيول "الساحل الدولي" الهادرة تستوقف المسافرين

في حين شرعت الجهات الحكومية المعنية بتطويق التجمعات المائية بالعلامات واللوحات الإرشادية والعمل على استخدام مولدات الشفط لنزح كميات مياه الأمطار التي شلت حركة السير في بعض المواقع في إجراء يهدف إلى سلامة مرتادي الطريق.