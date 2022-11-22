anb راعياً ومشاركاً في ماراثون طويق الأمل الجبلي

وجاءت رعاية ومشاركة البنك في هذا السباق الذي يعد الأول من نوعه في منطقة نجد الذي يجتاز قمم طويق والمناظر الطبيعية المتنوعة به، تحت مظلة برامج "anb society"، انطلاقاً من حرص البنك على دعم السباقات والفعاليات الرياضية وسياحة المغامرات، ولدوره في ترسيخ ثقافة الجري والمشي بين مختلف فئات المجتمع، فضلاً عن دوره في إبراز واستكشاف معالم وتضاريس منطقة نجد ومساراتها التاريخية.