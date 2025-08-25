"سكني" يُسجّل أكثر من 580 ألف حجز كأكبر منصة للبيع على الخارطة

وأكّد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، أن هذه الأرقام تجسد قوة الشراكة مع القطاع الخاص، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الأسر السعودية من التملك، وتوفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ويعزز ثقة المواطنين بالحلول الرقمية التي تقدمها الوزارة عبر منصة "سكني"، بما يسهم في رفع المعروض وتحقيق جودة الحياة.