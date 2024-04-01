بأحدث التقنيات العالمية.. أكثر من 120 ألف وحدة إنارة تعمل في المسجد الحرام

يبلغ عدد وحدات الإنارة في أرجاء المسجد الحرام وساحاته والسطح والمنارات والتوسعة أكثر من 120 ألف وحدة إنارة، تجسد في مجملها حجم العناية والرعاية التي يحظى بها الحرمان الشريفان من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

كما يوجد في المسجد الحرام ما يقارب 6900 من الثريات ذات الحجم الكبير , وأكثر من 500 نجفة مختلفة الأشكال والأحجام، وتتميز الثريات والفوانيس والمصابيح بتشكيل زخرفي مستوحى من الطراز الإسلامي، حيث رسم على عددٍ منها الآيات القرآنية بخطوط فنية وزخرفية غاية في الروعة.

وتتوزّع وحدات الإنارة في أرجاء المسجد الحرام حيث ترتبط بمحطة خاصة للتحكّم فيها من خلال تزويد البيت العتيق بأحدث التقنيات العالمية المتوافرة من الإنارة والتحكّم بها وبكثافتها، كما يوجد أكثر من ألف وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة والأسوار الخارجية المحيطة.

وتعمل هذه الثريات والفوانيس والمصابيح بنظام إنارة مرشدة للطاقة LED؛ بهدف رفع كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة، مع تصميمها الفريد المتسق مع الطابع المعماري للمسجد الحرام والمصنوعة من الإستانل ستيل والمطلية بالذهب، حيث يبلغ سمكها (2) ميكرون، وتزن الثريا الواحدة (280) كيلوجراماً، مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العالية للخدوش والصدمات.

ويتميز نظام التعليق المخصص لها بديناميكية ومرونة عاليتين من نوع"دوبلكس" المقاومة للتيارات الهوائية والتغيرات المناخية، طبقًا لأفضل المواصفات الفنية والممارسات الهندسية المتبعة في هذا المجال، ووفقاً لنظام كود البناء السعودي.

وتعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الصيانة اللازمة لإنارة المسجد الحرام بشكل دوري، تشمل أعمال التلميع والتأكد من عمل الكشافات وتوصيلاتها بشكل دائم ومستمر،كما تحرص فرق الصيانة على الكشافات الخاصة بفوانيس حجر إسماعيل، حيث يُغير الكشاف بالكامل في حالة تعطله، كما يُجدد دهان تلك الفوانيس من خلال فك أجزائها وإزالة الطلاء القديم ومعالجته، ومن ثم صقل الفانوس بواسطة جهة مختصة في مجال الأعمال المعدنية وبمواد وأجهزة مخصصة في عملية إعادة تأهيل وصيانة المعادن، ليتم بعدها طلاء الفانوس بماء الذهب بسماكة 4 ميكرون، كما تقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة بعمل صيانة شهرية لثريات حجر إسماعيل الثلاث، التي صممت على شكل (فانوس) قائم على قاعدة عريضة مزخرفة على هيئة أقواس وخلفية من الزجاج تسمح بنفاذ الضوء، منتهياً برأس مدبب على شكل هلال وفي كل فانوس كشاف ليد بقوة (40) واطاً تضيء باللون الأخضر.