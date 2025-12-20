بسبب وعورة الموقع.. الإسعاف الجوي يباشر حادث نفود النبقية وينقل مصابين لبريدة المركزي بوقت قياسي

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، اليوم السبت، بلاغًا عن حادث مركبة داخل نفود النبقية شرق مدينة بريدة، حيث تم توجيه الفِرق الإسعافية الأرضية والإسعاف الجوي للموقع، ومباشرة الحالتين المصابتين بزمن استجابة قياسي.
ونظرًا لطبيعة الموقع الرملي ووجود عدد من المتنزهين، تدخلت الطواقم الطبية المتقدمة على الفور، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة، حيث جرى نقل إحدى الحالتين –متوسطة الخطورة– عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي، بينما نُقلت الحالة الأخرى بوساطة فريق إسعافي أرضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، خالد بن صالح الخَضَر، أن سرعة الاستجابة جاءت تأكيدًا على جاهزية الفرق الإسعافية، مشددًا على أهمية توخي الحذر خلال الرحلات الصحراوية، خصوصًا في أوقات الحالة المطرية.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل عبر رقم الطوارئ (997) أو تطبيق "أسعفني" في حال الحاجة إلى تدخل إسعافي، مؤكدة أن فرقها على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات في مختلف الظروف والمواقع.