بسبب وعورة الموقع.. الإسعاف الجوي يباشر حادث نفود النبقية وينقل مصابين لبريدة المركزي بوقت قياسي

ونظرًا لطبيعة الموقع الرملي ووجود عدد من المتنزهين، تدخلت الطواقم الطبية المتقدمة على الفور، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة، حيث جرى نقل إحدى الحالتين –متوسطة الخطورة– عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي، بينما نُقلت الحالة الأخرى بوساطة فريق إسعافي أرضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة.