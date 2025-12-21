بلاغات مغلقة وإنارة غائبة.. طريق حيوي بالدوادمي بلا ضوء منذ تركيبه

اشتكى عدد من مرتادي طريق الدوادمي – شقراء، وتحديدًا عند التقاطع مع الطريق القادم من محافظة القويعية، من استمرار تعطل أعمدة الإنارة منذ فترة طويلة، مؤكدين أن الظلام يشكل خطرًا كبيرًا على الحركة المرورية، خاصة في ساعات الليل.
وذكر المواطنون أن الجهة الجنوبية من الطريق تضم ستة أعمدة إنارة تحتوي على 11 لمبة لم تُشغّل منذ تركيبها، في وقت تعمل فيه أعمدة الجهة الشمالية من التقاطع بكفاءة، رغم أن الجنوب يُعد ممرًا حيويًا يربط بين طرق رئيسية عدة، من أبرزها طريق (القويعية – الدوادمي) المزدوج، ومحافظة الرين، والطريق السريع (الرياض – الطائف).
وأشار أحد المشتكين إلى أنه تقدّم بعدة بلاغات عبر تطبيق "مدينتي"، لكن الردود جاءت متضاربة، إذ أُغلق أحد البلاغات بدعوى تبعية الأعمدة لشركة الكهرباء أو وجود صعوبة في إيصال التيار، بينما أُغلق بلاغ آخر بعبارة "تم التنفيذ" رغم أن المعالجة كانت مؤقتة، في حين حُوّل بلاغ ثالث إلى وزارة النقل، والتي ردت بأن الموقع خارج اختصاصها.
وتساءل المواطنون عن أسباب تركيب الأعمدة دون تشغيلها، وعن تشغيل أعمدة جهة واحدة فقط من التقاطع، بينما تظل الجهة الأخرى مظلمة، رغم أهميتها المرورية وازدحامها بالحركة.
وطالب الأهالي الجهات المختصة، وفي مقدمتها أمانة منطقة الرياض، بسرعة التدخل لمعالجة الخلل وتوضيح الأسباب وراء استمرار تعطل الإنارة رغم جاهزية الأعمدة.
وقد تواصلت "سبق" مع أمانة منطقة الرياض وقدمت استفسارات حول الموضوع، إلا أنه لم يُصدر أي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير.