بلاغات مغلقة وإنارة غائبة.. طريق حيوي بالدوادمي بلا ضوء منذ تركيبه

وأشار أحد المشتكين إلى أنه تقدّم بعدة بلاغات عبر تطبيق "مدينتي"، لكن الردود جاءت متضاربة، إذ أُغلق أحد البلاغات بدعوى تبعية الأعمدة لشركة الكهرباء أو وجود صعوبة في إيصال التيار، بينما أُغلق بلاغ آخر بعبارة "تم التنفيذ" رغم أن المعالجة كانت مؤقتة، في حين حُوّل بلاغ ثالث إلى وزارة النقل، والتي ردت بأن الموقع خارج اختصاصها.