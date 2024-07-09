"ريف السعودية": أكثر من 3 آلاف مزارع في قطاع المحاصيل البعلية استفادوا من الدعم

وأوضح البرنامج، أن عدد المستفيدين من الدعم في القطاع، بلغ (3284) مستفيداً، فيما وصل إجمالي الدعم إلى (36) مليون ريال، حقق من خلالها إنتاجاً قدره (43) ألف طن في السنة عام 2023م، بارتفاع نسبته (22%) منذ إطلاق البرنامج في 2020م، مبيناً أنه يستهدف الوصول بالإنتاج إلى (208) آلاف طن في السنة، بحلول 2026م.