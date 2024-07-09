"ريف السعودية": أكثر من 3 آلاف مزارع في قطاع المحاصيل البعلية استفادوا من الدعم

أكّد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، أن الدعم المقدَّم للمستفيدين في قطاع المحاصيل البعلية، أسهم بشكلٍ كبيرٍ في تجاوزهم للتحديات المالية والتسويقية، إضافة إلى مشكلات توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.
وأوضح البرنامج، أن عدد المستفيدين من الدعم في القطاع، بلغ (3284) مستفيداً، فيما وصل إجمالي الدعم إلى (36) مليون ريال، حقق من خلالها إنتاجاً قدره (43) ألف طن في السنة عام 2023م، بارتفاع نسبته (22%) منذ إطلاق البرنامج في 2020م، مبيناً أنه يستهدف الوصول بالإنتاج إلى (208) آلاف طن في السنة، بحلول 2026م.
وبيّن برنامج "ريف السعودية"، أن الدعم المقدَّم للمستفيدين في القطاع، نجح في معالجة التحديات والمشكلات المالية، ومشكلات التسويق، إضافة إلى تحديات توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.
وأشار البرنامج إلى اكتمال عددٍ من المشاريع التي أسهمت في تطوّر القطاع على طول سلسلة القيمة، أهمها مبادرة الميكنة الزراعية التي تشمل سبعة مشاريع تتنوّع ما بين توريد وتشغيل وبحث وتطوير وتدريب، إضافة إلى مشروع وحدة أبحاث المحاصيل البعلية التي تركز على تجربة الأصناف المحسّنة والممارسات الزراعية الجيدة، وكذلك مشروع المزارع النموذجية؛ الذي يهدف لتطبيق حزمة من الممارسات والتقنيات لدى قادة المزارعين في المناطق المستهدفة ومن ثم نشرها بين بقية المزارعين.
يُذكر أن أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية، وزيادة وتنوّع الإنتاج المحلي في المناطق الريفية التي يستهدفها البرنامج.