الفنانة أروى لـ"سبق": السعودية هي الداعم الأول للإعلام والفن

وشهدت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، في نسخته الـ22، الذي اختُتم أمس في الرياض، وأُقيم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، مشاركة 30 دولة، منها 12 دولة أجنبية، كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا؛ بهدف الاطلاع والاستفادة من تجربة السعودية في مجالَي العمل الإذاعي والتلفزيوني.