الفنانة أروى لـ"سبق": السعودية هي الداعم الأول للإعلام والفن
أكدت الفنانة أروى أن السعودية هي الداعم الأول للإعلام والفن، وعبَّرت عن سعادتها في هذا الصدد بالمشاركة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي اختُتم أمس بالرياض، ووصفته بالرائع والمميز متمنية استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات الفنية والإعلامية.
وتابعت بأن السعودية منذ البدايات كانت الداعمة لمجالات الإعلام والفن.. لافتة إلى أن الإعلام والإعلاميين يواجهون اليوم بعض الصعوبات والمعاناة في الحصول على محتوى جيد، يليق بالمشاهدين. موضحة أن مثل هذه المهرجانات تقدم دعمًا وسندًا للإعلاميين والفنانين؛ ليقدموا الأفضل في مجالات الإنتاج والدراما والفن والإعلام.
بدورها، قدَّمت الفنانة البحرينية الشكر للمهرجان ولهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية على الدعوة، وعبَّرت عن فخرها وسرورها بتنظيم المهرجان في الرياض الذي حقق نجاحًا متميزًا.
ومن جهته، أعرب الإعلامي والمذيع السعودي بقناة mbc يوسف الغانمي عن اعتزازه بنجاح استضافة هذه النسخة الـ22 من المهرجان بالرياض مشيرًا إلى أن مهنة الإعلام قدمت الكثير لقضايانا الإنسانية وهمومنا وقصصنا الإنسانية.
وشهدت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، في نسخته الـ22، الذي اختُتم أمس في الرياض، وأُقيم خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، مشاركة 30 دولة، منها 12 دولة أجنبية، كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا؛ بهدف الاطلاع والاستفادة من تجربة السعودية في مجالَي العمل الإذاعي والتلفزيوني.