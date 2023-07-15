"فايننشال تايمز": "البكر" و"العبيد" من بين المؤثرين في تغيير طريقة تأثير قادة الأعمال بالعالم

كتب الثنائي السعودي عبدالعزيز بن عبدالمحسن البكر وهيفاء محمد العبيد، فصلًا جديدًا في تاريخ الإنجازات السعودية، بعد أن تم تكريمهما واختيارهما من بين "1667 شخصًا سيغيرون الطريقة التي تؤثر بها الأعمال على العالم"؛ وفقًا لما أوردته مجلة "فايننشال تايمز".