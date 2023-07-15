"فايننشال تايمز": "البكر" و"العبيد" من بين المؤثرين في تغيير طريقة تأثير قادة الأعمال بالعالم

كتب الثنائي السعودي عبدالعزيز بن عبدالمحسن البكر وهيفاء محمد العبيد، فصلًا جديدًا في تاريخ الإنجازات السعودية، بعد أن تم تكريمهما واختيارهما من بين "1667 شخصًا سيغيرون الطريقة التي تؤثر بها الأعمال على العالم"؛ وفقًا لما أوردته مجلة "فايننشال تايمز".
وتخرّج الثنائي السعودي (البكر، والعبيد)، كأول سعودييْن بدرجة الماجستير من برنامج سلون للقيادة والاستراتيجية في كلية لندن للأعمال London Business School.استمرارًا لنتائج برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في مسار "إمداد".
ويعتبر هذا البرنامج هو الأول من نوعه في العالم الذي يستهدف القادة في منتصف حياتهم المهنية وكبار القادة؛ حيث يقدم درجة الماجستير في الإدارة والقيادة.
وتم إنشاء البرنامج لأول مرة في عام 1931 بدعم من ألفريد سلون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال موتورز، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتم توسيعه لاحقًا ليشمل كلية ستانفورد للدراسات العليا للأعمال في عام 1957، ولندن بيزنس المدرسة عام 1968.
وهو برنامج معترف به كواحد من أرقى برامج التدريب الإداري في العالم، ويستهدف القادة المتمرسين الذين أظهروا نجاحًا سواء داخل المنظمات أو بشكل مستقل كرجال أعمال.
ومن بين الخريجين المعروفين لهذا البرنامج "كوفي عنان" الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، و"جون براون" الرئيس التنفيذي السابق لشركة بريتش بتروليوم وعضو في مجلس اللوردات البريطاني، و"كارلي فيورينا" الرئيس التنفيذي السابق لشركة هيوليت باكارد.