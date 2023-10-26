وزارة الثقافة تستعدّ لتدشين المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس

وسينطلق هذا المتحف من خلال استضافته لمعرض بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر "بينالسور" الذي انطلق في شهر يوليو الماضي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، متضمناً أعمالاً إبداعية لأكثر من 400 فنان من 27 جنسية، من بينهم عشرة فنانين من المملكة؛ ليُقدّم تحت عنوان: "تخيل الفنتازيا والأحلام واليوتوبيا"، رحلة متأرجحة بين الواقع والخرافة، من خلال مفاجأة الأعمال الفنية للزائر لتُغير تصوّره للمكان؛ فيَسرح في مزيج من الفنتازيا والإبداع.