محليات
"فيديو".. مطعم يمنع موظفة من الجلوس طيلة فترة الدوام
وثقته إحدى مرتادات المنشأة ولم تذكر ما يدل على بياناته
وثقت إحدى السيدات "فيديو"، يظهر موظفة تعمل في مطعم، وتشتكي منع الإدارة لها من الجلوس مع الوقوف طيلة فترة الدوام.
وقالت الفتاة: إن الإدارة تمنعها من الجلوس والراحة وتلزمها أيضًا بالوقوف في مكان محدد وعدم الحركة سواء كان هناك متسوقون بالمحل أم لا يوجد.
وادعت أن ذلك يحدث طيلة فترة عملها اليومية التي تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا حتى 11 ليلاً، والوقت الذي يمكنها الجلوس فيه وقت الراحة فقط.
الـ"فيديو" لم يظهر أي بيانات تدل على وقت وزمن التصوير أو موقع المنشأة، غير أن الموثقة كتبت عليه أن الفتاة الموظفة تعمل في مطعم.