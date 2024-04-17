رئيس "الشورى" يلتقي رئيس وزراء الأردن ويبحثان تعزيز العلاقات

التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حالياً إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد من المجلس.