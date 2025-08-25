"الأرصاد": موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تصل درجتها بين (47 - 48) درجة مئوية، وتشمل محافظات: الخفجي، النعيرية، قرية العليا، وبقيق، الأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، مشيرًا إلى أن بداية الموجة الحارة من الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ 5 مساءً.