مساعد وزير الثقافة يلتقي نائب وزير التراث الإيراني خلال زيارته إلى المملكة

الْتقى مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، في مدينة الرياض أمس، نائب وزير التراث والثقافة والسياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي دارابي.
جاء ذلك خلال مشاركته بالدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الجاري.
ورحّب مساعد وزير الثقافة بزيارة الدكتور علي دارابي للمملكة، ومشاركته في هذا الحدث العالمي المهم.
وعبّر نائب وزير التراث والثقافة والسياحة والصناعات التقليدية الإيراني عن سعادته بهذه الزيارة، واستضافة المملكة لاجتماعات الدورة (45) للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.
وشهد اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية بما يعود عليهما وشعبيهما بالمنفعة.