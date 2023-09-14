مساعد وزير الثقافة يلتقي نائب وزير التراث الإيراني خلال زيارته إلى المملكة

الْتقى مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، في مدينة الرياض أمس، نائب وزير التراث والثقافة والسياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي دارابي.