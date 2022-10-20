الطائف.. مستشفى "أم الدوم العام" يحتفي باليوم العالمي لهشاشة العظام

احتفى مستشفى أم الدوم العام باليوم العالمي لهشاشة العظام تحت شعار "المرض الصامت الكامن"، ووضع ركنًا خاصًّا داخل المستشفى بالتوعية الصحية، ووزع بروشورات وبنرات بهذه المناسبة.
وقدم المستشفى عددًا من الاستشارات الطبية الخاصة بمشاكل العظام الصحية والطرق الصحيحة لعلاج بعض الأساليب الخاطئة التي تساعد على ظهور المشاكل العامة لأمراض العظام.
وأوضح أن الهدف الرئيس من الاحتفاء بهذا اليوم العالمي يكمن في التوعية بأهمية الوقاية من مرض هشاشة العظام بالتركيز على التغذية، والأطعمة، والمواد الغذائية الضرورية؛ من أجل الحفاظ على صحة العظام، والاهتمام باتباع نظام غذائي متوازن مع كثير من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين D، والبروتينات، والمغذيات الدقيقة، على سبيل المثال فيتامين K، والماغنيسيوم، والزنك، والقيام بممارسة الرياضة بانتظام، والتأكُّد من الحصول على ما يكفي من فيتامين د.