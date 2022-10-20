الطائف.. مستشفى "أم الدوم العام" يحتفي باليوم العالمي لهشاشة العظام

وأوضح أن الهدف الرئيس من الاحتفاء بهذا اليوم العالمي يكمن في التوعية بأهمية الوقاية من مرض هشاشة العظام بالتركيز على التغذية، والأطعمة، والمواد الغذائية الضرورية؛ من أجل الحفاظ على صحة العظام، والاهتمام باتباع نظام غذائي متوازن مع كثير من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين D، والبروتينات، والمغذيات الدقيقة، على سبيل المثال فيتامين K، والماغنيسيوم، والزنك، والقيام بممارسة الرياضة بانتظام، والتأكُّد من الحصول على ما يكفي من فيتامين د.