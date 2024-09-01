العاصمة المقدسة تشهد موجة أمطار متفرقة بين "متوسطة" و"شبه غزيرة"

وقد أشاد السكان بالوجود المكثف للجهات الأمنية، وبجهودها في التعامل السريع مع الحالة الجوية غير المستقرة، فيما أكدت الجهات المعنية استمرار جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات في الأحوال الجوية، داعية الجميع إلى توخي الحذر، واتباع الإرشادات الصادرة عنها لضمان سلامة الجميع.