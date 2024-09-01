العاصمة المقدسة تشهد موجة أمطار متفرقة بين "متوسطة" و"شبه غزيرة"

شهدت العاصمة المقدسة مساء اليوم هطول أمطار، تراوحت شدتها بين المتوسطة وشبه الغزيرة، وشملت معظم أحياء المدينة، وتسببت في تدفق المياه بالشوارع والطرق؛ ما استدعى تدخُّل الجهات الأمنية؛ للحفاظ على السلامة العامة.
وانتشرت فِرق الدفاع المدني في المواقع التي شهدت تراكمات مائية؛ لتصريفها وضمان عدم تأثيرها على حركة السير، كما تم توجيه دوريات الأمن إلى المواقع الرئيسية والميادين العامة؛ للتأكد من سلاسة الحركة المرورية، وتقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين عند الحاجة.
بدورها، قامت دوريات المرور بتنظيم حركة السير، وتوجيه المركبات بعيدًا عن المناطق التي شهدت تجمعات مائية؛ لمنع حدوث اختناقات مرورية أو حوادث.
وقد أشاد السكان بالوجود المكثف للجهات الأمنية، وبجهودها في التعامل السريع مع الحالة الجوية غير المستقرة، فيما أكدت الجهات المعنية استمرار جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات في الأحوال الجوية، داعية الجميع إلى توخي الحذر، واتباع الإرشادات الصادرة عنها لضمان سلامة الجميع.