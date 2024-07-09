على مدى عام.. 1.019.494 زائراً من جنسياتٍ متعدّدة لمجمع طباعة المصحف بالمدينة

وتعرّف زوّار المجمع على إصداراته التي تضمنت ترجمة معاني المصحف الشريف إلى 76 لغة عالمية، والخدمات التقنية والتطبيقات الخاصة التي تمكن المسلمين من قراءة القرآن، والاستماع للمقرئين من مختلف البلدان الإسلامية، إضافةً إلى التعرُّف على التطبيقات المخصّصة للهواتف الذكية التي تتضمّن المصحف مكتوباً بروايات عدة، فضلاً عن الإصدارات الصوتية العديدة التي يصدرها المجمع، ضمن خدماته التي تشمل تطوير عديدٍ من البرمجيات وخدمات النص المفتوح، والخطوط الحاسوبية الخاصّة به، إلى جانب التطبيقات والتقنيات السمعية الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية؛ لتمكينهم من تلاوة وحفظ كتاب الله -عزّ وجلّ-.