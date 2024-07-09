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على مدى عام.. 1.019.494 زائراً من جنسياتٍ متعدّدة لمجمع طباعة المصحف بالمدينة

تعرَّفوا على آلية ومراحل طباعة المصحف الشريف التي تبلغ 20 مليون نسخة سنوياً
على مدى عام.. 1.019.494 زائراً من جنسياتٍ متعدّدة لمجمع طباعة المصحف بالمدينة

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، 1.019.494 زائراً من جنسياتٍ متعدّدة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وذلك خلال العام الماضي 1445 هـ، حيث تعرَّفوا خلالها على آلية ومراحل طباعة المصحف الشريف التي تبلغ 20 مليون نسخة سنوياً.

وتعرّف زوّار المجمع على إصداراته التي تضمنت ترجمة معاني المصحف الشريف إلى 76 لغة عالمية، والخدمات التقنية والتطبيقات الخاصة التي تمكن المسلمين من قراءة القرآن، والاستماع للمقرئين من مختلف البلدان الإسلامية، إضافةً إلى التعرُّف على التطبيقات المخصّصة للهواتف الذكية التي تتضمّن المصحف مكتوباً بروايات عدة، فضلاً عن الإصدارات الصوتية العديدة التي يصدرها المجمع، ضمن خدماته التي تشمل تطوير عديدٍ من البرمجيات وخدمات النص المفتوح، والخطوط الحاسوبية الخاصّة به، إلى جانب التطبيقات والتقنيات السمعية الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية؛ لتمكينهم من تلاوة وحفظ كتاب الله -عزّ وجلّ-.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
المدينة المنوّرة

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