"إيجار": تسجيل العقود الإيجارية متاح في حال امتنع أي من الأطراف عن توثيق العقد

أصبح تسجيل العقود الإيجارية في "إيجار" متاحًا في حال امتنع أي من الأطراف عن توثيق العقد، وفق ما أكدت المنصة اليوم.
وأوردت بوابة "إيجار" واقعة إيجارية لتسجيل العقد الإيجاري بين طرفين امتنع أحدهما عن توثيق العقد في "إيجار".
يُذكر أن "إيجار" هي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.