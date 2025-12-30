إصابات فيروسية لدى 85 حيوانًا.. "بيئة الرياض" تضبط 94 مخالفة في سوق الطيور

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض حملة ميدانية مشتركة على سوق الطيور، بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن جهود تطبيق نظام الرفق بالحيوان وتعزيز الصحة العامة وسلامة البيئة.
وأوضح الفرع أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال للأنظمة والتعليمات، والحد من الممارسات المخالفة المتعلقة ببيع وتداول الحيوانات الأليفة، ومعالجة أي مظاهر إهمال أو إساءة قد تؤثر على صحة الحيوان أو البيئة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 94 حيوانًا، شملت قططًا وكلابًا وماعز وطيورًا، كانت بحوزة باعة متجولين غير نظاميين، حيث تم تسليمها إلى جمعية "رحمة" المختصة للعناية البيطرية وضمان سلامتها.
وأظهرت نتائج الفحص الأولي وجود إصابات فيروسية لدى 46 قطة و39 كلبًا، ما يعكس خطورة تداول الحيوانات دون إشراف بيطري، ويدعم أهمية الرقابة الصحية المستمرة لحماية الصحة العامة.
كما قامت الفرق المختصة بتطهير مواقع الباعة المتجولين ومعالجتها بيئيًا، وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين، مع التأكيد على منع بيع الحيوانات دون ترخيص، واقتصار النشاط المرخص على بيع مستلزمات الحيوانات فقط وفق الضوابط المعتمدة.
وأكد فرع الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن نهج تشاركي مع الجهات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة في حماية الحيوان، وتعزيز الوعي البيئي والصحي، مشددًا على استمرار الجولات الرقابية وعدم التهاون مع المخالفات.
ودعا الفرع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية، دعمًا لبيئة آمنة ومستدامة، تعكس التزام المملكة بأفضل الممارسات في مجال الرفق بالحيوان.