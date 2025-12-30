إصابات فيروسية لدى 85 حيوانًا.. "بيئة الرياض" تضبط 94 مخالفة في سوق الطيور

وأسفرت الحملة عن ضبط 94 حيوانًا، شملت قططًا وكلابًا وماعز وطيورًا، كانت بحوزة باعة متجولين غير نظاميين، حيث تم تسليمها إلى جمعية "رحمة" المختصة للعناية البيطرية وضمان سلامتها.