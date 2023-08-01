أمير عسير يرعى انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لإمارات المناطق في أبها.. غداً

وسيصاحبه ورش عمل، وأوراق علمية، ومعرض لعدد من الجهات، منها: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير عسير، وهيئة التراث، وأمانة منطقة عسير، والشركة السعودية للكهرباء، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الصناعي، وصندوق التنمية الزراعي، والغرفة التجارية بأبها، وصندوق الوقف الصحي، وبنك التنمية الاجتماعي، و"مدن"، ومؤسسة "مسك"، ومركز ريادة الأعمال الوطني.