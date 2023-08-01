أمير عسير يرعى انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لإمارات المناطق في أبها.. غداً

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، غدًا الأربعاء، انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي تستضيفه منطقة عسير لمدة يومين، بمقر المدينة الجامعية بالفرعاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكلاء إمارات المناطق والوكلاء المساعدين للشؤون التنموية.
ورحب أمير منطقة عسير بالمشاركين في الملتقى، مشيرًا إلى أنه يأتي استجابة لتوجيهات القيادة -أيدها الله- وامتدادًا لما تم في الملتقيين الأول والثاني، من السير نحو التطوير الشامل والتنمية الواعدة، وخدمة المجتمع، وجودة الحياة، وسيتضمن اجتماع وكلاء الإمارات، واجتماع الوكلاء المساعدين للشؤون التنموية.
ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية، ذات الأثر من قبل إمارات المناطق والجهات المعنية، لتحقيق التنمية الشاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، ورفع مستوى الأداء، ودعم المبادرات المتعلقة بخدمة المجتمع، ورفع الجانب العلمي لصناعتها وإدارتها.
وسيصاحبه ورش عمل، وأوراق علمية، ومعرض لعدد من الجهات، منها: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير عسير، وهيئة التراث، وأمانة منطقة عسير، والشركة السعودية للكهرباء، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الصناعي، وصندوق التنمية الزراعي، والغرفة التجارية بأبها، وصندوق الوقف الصحي، وبنك التنمية الاجتماعي، و"مدن"، ومؤسسة "مسك"، ومركز ريادة الأعمال الوطني.