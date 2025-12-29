متنزه القصيم الوطني يشهد ولادة المها العربي للعام الثالث على التوالي

سجّل متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، ولادة المها العربي للعام الثالث على التوالي، في مؤشر بيئي يعكس استدامة نجاح برامج الإطلاق وإعادة التوطين التي يقودها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ضمن جهوده للمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض وتعزيز التنوع الأحيائي في موائلها الطبيعية.
ويأتي ذلك امتدادًا لبرامج الإكثار وإعادة التوطين التي ينفذها المركز، لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي تسهم في استعادة التوازن البيئي، ورفع كفاءة النظم البيئية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.
ويُعد توالي ولادات المها العربي في المتنزه للعام الثالث على التوالي، مؤشرًا على فاعلية برامج الإطلاق، ويعكس تقدّم جهود إعادة توطين الكائنات في موائلها الطبيعية.
ويجسّد هذا النجاح نموذجًا رياديًا لتكامل الجهود الوطنية بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من خلال تنمية الغطاء النباتي وتأهيل البيئات الطبيعية، وتهيئة الظروف المناسبة لتكاثر الأنواع الفطرية واستدامة وجودها.
ويُعد متنزه القصيم الوطني أحد المتنزهات الوطنية التي تحتضن مشاريع تشجير وتأهيل بيئي ضمن مبادرة السعودية الخضراء، بما يعزز التنوع الطبيعي للمنطقة، ويؤكد دور المتنزهات الوطنية كنماذج وطنية لنجاح برامج الاستدامة البيئية في المملكة.