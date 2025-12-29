متنزه القصيم الوطني يشهد ولادة المها العربي للعام الثالث على التوالي

ويأتي ذلك امتدادًا لبرامج الإكثار وإعادة التوطين التي ينفذها المركز، لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي تسهم في استعادة التوازن البيئي، ورفع كفاءة النظم البيئية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.