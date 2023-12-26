هل سمعت عن "الجنايب"؟ معرض "مطايا" بمهرجان الإبل يعرّف الزوار بالأدوات والمستلزمات

استعرض القائمون على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة المقامة تحت شعار "عز لأهلها"، مستلزمات الإبل عبر مجموعة من المجسمات، في معرض مطايا؛ بهدف تعريف الزوار بالأدوات التي يستخدمها أهل الإبل.
ووضعت دارة المهرجان شرحًا مفصلًا، بجانب كل أداة من الأدوات المستخدمة في امتطاء ورعاية الإبل، ومن أبرز المستلزمات الخطام (الرسن)، وهو حبل يُربط به الذلول من عند الرأس للتحكم في سيره وتغيير اتجاهه، وكذلك النطع وهو عبارة عن فرش من الجلد مبطن بالصوف ويوضع على الشداد للركوب عليه، والحداجة وهو مركب يُستخدم في أثناء السباق ويتميز بخفته ويكون محشوًا بالتبن يوضع في مقدمة السنام ويربط بإحكام.
يشار إلى أن الجلال (كسوة الإبل) وهو قماش يوضع على جسم الناقة من الأعلى ويكون في الصيف خفيفًا وفي الشتاء سميكًا؛ لحمايتها من البرد والمحافظة على الوبر، وأما الهجار فهو حبل يُربط بالقائمة الأمامية والقائمة الخلفية لمنع البعير من الهروب.
ومن المستلزمات، الخرج وهو عبارة عن حقيبتين متصلتين ببعضهما، تُعلق على الشداد الخشبي وتكون عادة مزخرفة بالألوان الزاهية المصنوعة من الصوف.
أما الجنايب فهي أشرطة من الصوف تُستخدم لتزيين الناقة، وكذلك (الشمايل) وهي قطعة من الصوف توضع على ضرع الناقة ؛ لمنع الحَوار من الرضاعة.