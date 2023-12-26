هل سمعت عن "الجنايب"؟ معرض "مطايا" بمهرجان الإبل يعرّف الزوار بالأدوات والمستلزمات

ووضعت دارة المهرجان شرحًا مفصلًا، بجانب كل أداة من الأدوات المستخدمة في امتطاء ورعاية الإبل، ومن أبرز المستلزمات الخطام (الرسن)، وهو حبل يُربط به الذلول من عند الرأس للتحكم في سيره وتغيير اتجاهه، وكذلك النطع وهو عبارة عن فرش من الجلد مبطن بالصوف ويوضع على الشداد للركوب عليه، والحداجة وهو مركب يُستخدم في أثناء السباق ويتميز بخفته ويكون محشوًا بالتبن يوضع في مقدمة السنام ويربط بإحكام.