"طباخ اللون" والتمر واشتداد الحر.. البداية والمدة في توضيحات لـ"المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أن موسم طباخ اللون يبدأ مع أول تلوّن للتمور ونضجها عند اشتداد الحر، مشيرًا إلى أنه يبدأ عادة مع العشر الأخير من شهر يوليو، ويُدعى عند العامة بهذا الاسم ومسميات مشابهة مثل طباخ التمر، طباخ الرطب.