تساؤلات وإجابات واضحة.. شاهد "الحقيل" في حوار مفتوح مع المستثمرين بحائل

وأضاف أنه سيتم تحديد هوية عمرانية لمنطقة حائل، ضمن توجه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتحديد هوية عمرانية واضحة لجميع مدن ومناطق المملكة، منوهًا إلى أن أمانة حائل بدأت بأنسنة الأحياء بالمدينة، مشيرًا إلى أن حي المصيف هو النموذج فيها، ليتم تعميم الأنسنة على باقي الأحياء، وإنشاء مزيد من ممرات المشاة والحدائق بتلك الأحياء بعد دراسة النتيجة على حي المصيف.