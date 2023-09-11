تواصُل فعاليات "سيتي سكيب" العالمي لليوم الثاني بشراكة استراتيجية مع "رتال" للتطوير العمراني

تواصلت، لليوم الثاني، فعاليات معرض "سيتي سكيب" المقام في الرياض خلال الفترة من 10 - 13 سبتمبر، وتشارك شركة "رتال" للتطوير العمراني كشريك استراتيجي في المعرض، الذي انطلق أمس الأحد في الرياض، بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة تمثل شركات وطنية وعالمية من 170 دولة.