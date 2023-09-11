تواصُل فعاليات "سيتي سكيب" العالمي لليوم الثاني بشراكة استراتيجية مع "رتال" للتطوير العمراني

تواصلت، لليوم الثاني، فعاليات معرض "سيتي سكيب" المقام في الرياض خلال الفترة من 10 - 13 سبتمبر، وتشارك شركة "رتال" للتطوير العمراني كشريك استراتيجي في المعرض، الذي انطلق أمس الأحد في الرياض، بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة تمثل شركات وطنية وعالمية من 170 دولة.
وتسعى "رتال" من خلال مشاركتها في المعرض، إلى إبراز التزامها برؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في المملكة، حيث ستقوم بعرض عدد من مشاريعها الجديدة، وتوقيع اتفاقيات تفاهم مع شركات عالمية؛ بهدف تعزيز بصمتها في القطاع العقاري السعودي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رتال" المهندس عبدالله بن فيصل البريكان: إن الشركة تركز على استعراض ممارساتها المستدامة في تطوير المدن السعودية، وتقديم الحلول المبتكرة لتحسين جودة الحياة.
كما تهدف "رتال" من خلال المشاريع المشاركة في المعرض إلى تقديم حلول سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات عالية الجودة، تلبي احتياجات السكان، والباحثين عن فرص استثمارية في المملكة، أمام أكثر من 2000 مستثمر عالمي يحضرون المعرض.
ويعد معرض "سيتي سكيب" العالمي أحد أكبر المعارض العقارية في العالم، ويوفر فرصًا لتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات العاملة في القطاع العقاري، ويشارك فيه أكثر من 300 متحدث.
ويأتي انطلاق المعرض في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي نموًا متسارعًا، حيث تستهدف المملكة جذب استثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار في القطاع بحلول عام 2030.