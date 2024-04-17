"البيئة": أمطار متفرّقة في 8 مناطق.. والشرقية الأعلى بـ53.8 ملم في الجبيل

وأشار التقرير إلى تسجيل الحدود الشمالية "10.5" ملم في مطار عرعر، و"4.4" ملم في عرعر، و"2.3" ملم في رفحاء، فيما سجّلت الرياض "4.7" ملم في رماح. وسجّلت الجوف "2.4" ملم في مطار الجوف بسكاكا، و"0.8" ملم في الشقيق بدومة الجندل، و"0.6" ملم في ميقوع بطبرجل. فيما سجّلت تبوك "1.8" ملم في طريق الملك عبد الله بتيماء، و"0.6" ملم في تيماء، وسجّلت العلا بالمدينة المنورة "0.8" ملم.