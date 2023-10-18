"البديوي": المنصات الرقمية تحتاج إلى ضوابط مشتركة لمحتوى الإعلام الإلكتروني والإعلانات الرقمية

نوّه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الموقر في دورته الـ (43) الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون 2023 - 2030، التي تهدف إلى رسم أهداف طموحة تعرض التطلعات المشتركة لتحقيق رؤية إعلامية خليجية موحدة، وهي الخطة المرفوعة إلى المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من الاجتماع السابق الخامس والعشرين.
جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع الـ (26) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الإعلام بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته خلال الاجتماع: المنصات الرقمية تحتاج إلى إيجاد ضوابط مشتركة لمحتوى الإعلام الإلكتروني والإعلانات الرقمية والتراخيص في وسائل التواصل الاجتماعي، كما بات من الضرورة تفعيل دور بعثات دول مجلس التعاون في الخارج ورسم خطة إعلامية يمكن هذه البعثات من القيام بالمهام المطلوبة منها في إبراز مسيرة العمل الخليجي والتكامل بين دول مجلس التعاون.
وأشار إلى فكرة إنشاء تطبيق مشترك للوكالات الأعضاء بحيث يشمل البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية وأرشيف الصور والفيديوهات الخاصة ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي بكل وكالة أنباء، لاطلاع أبناء دول المجلس على أخبار منجزات مسيرتنا المباركة، إضافة إلى الأخبار التي تنشرها وكالات الأنباء بالدول الأعضاء.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، ذات الاهتمام المشترك في مجال الإعلام بدول المجلس.