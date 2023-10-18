"البديوي": المنصات الرقمية تحتاج إلى ضوابط مشتركة لمحتوى الإعلام الإلكتروني والإعلانات الرقمية

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته خلال الاجتماع: المنصات الرقمية تحتاج إلى إيجاد ضوابط مشتركة لمحتوى الإعلام الإلكتروني والإعلانات الرقمية والتراخيص في وسائل التواصل الاجتماعي، كما بات من الضرورة تفعيل دور بعثات دول مجلس التعاون في الخارج ورسم خطة إعلامية يمكن هذه البعثات من القيام بالمهام المطلوبة منها في إبراز مسيرة العمل الخليجي والتكامل بين دول مجلس التعاون.