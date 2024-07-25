بنموذج "آنس" المتطور.. "المواصفات" تحاكي اختبارات كفاءة الطاقة للمكيفات بالذكاء الاصطناعي

ويساعد نموذج الذكاء الاصطناعي "آنس" الذي استعرضه فريق من الإدارة العامة للمختبرات بالهيئة، على التحقق من نتائج الاختبار في دقائق معدودة بديلاً من الطرق التقليدية التي قد تستغرق أياماً لتكرار الاختبار، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد وموارد المختبر، وزيادة الطاقة الاستيعابية في الاختبارات البحثية كونها مرحلة أولى، على أن يُستخدم مستقبلاً للأغراض الرقابية، إضافة إلى ما يحققه من زيادة الثقة في دقة النتائج والتحقق منها قبل إصدار التقارير.