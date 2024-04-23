"سدايا" تُطور مهارات 25 من قادة المدن الذكية من 8 جهات حكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

نظّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً في أكاديميتها، برنامجًا تدريبيًا يستهدف بناء قدرات 25 من قادة المدن الذكية من 8 جهات حكومية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جهودها المستمرة في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال التقني المتقدم، ويستمر خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل 2024، يقدمه خبراء دوليون في الذكاء الاصطناعي.