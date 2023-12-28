الأعلى قيمةً للصقارين على مستوى العالم.. كأس العلا للصقور ينطلق بجوائز تصل إلى 60 مليون ريال

وأوضح "الطويل" أن جوائز الكأس هي الأعلى قيمةً للصقارين على مستوى العالم؛ حيث يبلغ إجمالي الجوائز 60 مليون ريال، مشيرًا إلى أن الكأس يتضمن 4 مسارات؛ 3 منها لسباق الملواح والمسار الرابع لمزاين الصقور، مفيدًا بأن المسار الأول للمحليين، ويتنافسون في 24 شوطًا على جوائز بقيمة (10.440 مليون ريال)، ويشمل المسار الثاني المتأهلين من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المحليين والدوليين، ويتنافسون في 48 شوطًا، وتبلغ قيمة الجوائز لهذا المسار (28.6 مليون ريال)، أما المسار الثالث فيتنافس فيه نخبة الصقور؛ محليين ودوليين، في 6 أشواط، وتبلغ قيمة الجوائز لهذا المسار (10.5 مليون ريال)، أما المسار الرابع والأخير فقد خُصص للمزاين للمحليين، للتنافس في 6 أشواط على مبلغ (10.2 مليون ريال).