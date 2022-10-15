منجز علمي جديد.. جامعة أمريكية تختار مبتعثًا سعوديًا لمجلس الاستئناف القضائي

و"المحمدي" هو الرئيس السابق للنادي السعودي بالجامعة نفسها، وحصل على العديد من الجوائز القيادية في الجامعة، وتولى قيادة المجلس الاستشاري للخدمات القانونية المقدمة لجميع طلاب الجامعة، والذين يبلغ عددهم حوالي ٢٨ ألف طالب وطالبة، حيث تعد جامعة كانسس من الجامعات المميزة في الوسط الأمريكي وخريجوها من الطلبة الدوليين والذين بلغوا مناصب عليا في بلدانهم، ومن أبرزهم الرئيس السابق لدولة كولومبيا في جنوب أمريكا .