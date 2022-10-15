منجز علمي جديد.. جامعة أمريكية تختار مبتعثًا سعوديًا لمجلس الاستئناف القضائي

اختارت جامعة كانسس الأمريكية مبتعثًا سعوديًا ليكون أحد قضاة مجلس الاستئناف القضائي في الجامعة والمكون من ثلاثة أعضاء: اثنان من أعضاء هيئة التدريس وطالب دراسات عليا.
وقررت الجامعة الشهيرة اختيار المبتعث لدراسة الدكتوراه في القانون الدولي بندر بن طلال المحمدي في مجلس الاستئناف القضائي، والذي يختص في القضايا التي يُطلب فيها الاستئناف من أي طرف من أطراف القضية داخل الحرم الجامعي المكون من ٤٠ ألف نسمة ما بين أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين.
وفي السياق نفسه، كرم الدكتور فوزي بخاري الملحق الثقافي في الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن المبتعث بندر المحمدي؛ نظير تفوقه وتميزه خلال فترة ابتعاثه والتي تعكس المجهودات العلمية والثقافية والاجتماعية والإنسانية التي يبذلها المبتعثون السعوديون في أرجاء العالم.
و"المحمدي" هو الرئيس السابق للنادي السعودي بالجامعة نفسها، وحصل على العديد من الجوائز القيادية في الجامعة، وتولى قيادة المجلس الاستشاري للخدمات القانونية المقدمة لجميع طلاب الجامعة، والذين يبلغ عددهم حوالي ٢٨ ألف طالب وطالبة، حيث تعد جامعة كانسس من الجامعات المميزة في الوسط الأمريكي وخريجوها من الطلبة الدوليين والذين بلغوا مناصب عليا في بلدانهم، ومن أبرزهم الرئيس السابق لدولة كولومبيا في جنوب أمريكا .