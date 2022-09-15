"التعليم" تبدأ تغيير مسميات موظفيها الإداريين وفق التصنيف الموحّد للمهن

وكان عدد من الموظفين الرسميين، "كتبة ومساعدين إداريين"، في مختلف المراتب؛ قد لاحظوا تغير المسمى الوظيفي لهم في نظام فارس، حيث تم وضع مستويات بدرجات وفق سلم كل مسمى حتى الوصول إلى المتقدم بحسبة المرتبة التي يشغلها الموظف.