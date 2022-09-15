"التعليم" تبدأ تغيير مسميات موظفيها الإداريين وفق التصنيف الموحّد للمهن

بدأت وزارة التعليم تطبيق التصنيف السعودي الموحّد للمهن على مسميات الوظائف الإدارية لموظفيها الإداريين لمن يشملهم دليل التصنيف، المعتمد على التصنيف الدولي للمهن (ISCO_08) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
وكان عدد من الموظفين الرسميين، "كتبة ومساعدين إداريين"، في مختلف المراتب؛ قد لاحظوا تغير المسمى الوظيفي لهم في نظام فارس، حيث تم وضع مستويات بدرجات وفق سلم كل مسمى حتى الوصول إلى المتقدم بحسبة المرتبة التي يشغلها الموظف.
يذكر أن التصنيف السعودي الموحّد للمهن تم اعتماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (660)، وتاريخ 24 /10 /1441 هـ القاضي باعتماده وتطبيقه من قِبل الوزارات والأجهزة الحكومية في أنظمتها الداخلية خلال 12 شهرًا من تاريخه.
وهذا التصنيف عبارة عن تصنيف هرمي هيكلي مكوَّن من خمسة مستويات تتكون بدورها من مجموعات: رئيسة، وفرعية، وثانوية، ووحدات، بالإضافة إلى رمز المهنة ومسماها ووصفها، كما يعد نظاماً لحصر مسميات الأعمال والمهن وترتيبها وتبويبها في مصفوفات مهنيَّة متدرجة هرميًّا وفقاً لخاصية تشابه معتمدة بهدف توفير لغة تفاهم مشتركة تتعلق بالهياكل المهنيَّة للقوى العاملة.
ويمكن للراغبين في الاطلاع على الدليل الكامل؛ زيارة موقع الموارد البشرية على الرابط التالي: