على مدار 3 سنوات.. "تنظيم الإعلام" تطلق 36 مبادرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

وفي جانب فسح وتصنيف المحتوى؛ أوضح أنه تم فسح أكثر 600 فيلم؛ منها 42 فيلمًا ضمن قائمة الـ50 فيلمًا الأكثر مبيعًا في العالم، وفسح أكثر من 700 لعبة بينها 50 لعبة من قائمة الألعاب الأكثر مبيعًا في العالم، وفسح 26400 كتاب، بينها 31 كتابًا من قائمة الـ50 كتابًا الأكثر مبيعًا في العالم.