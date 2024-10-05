على مدار 3 سنوات.. "تنظيم الإعلام" تطلق 36 مبادرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

قدّم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام حسن السلمي، ورشة عمل في منطقة الأعمال بعنوان "تنظيم الإعلام في ساعة"، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في جامعة الملك سعود، تناول خلالها المراحل التي مر بها الإعلام المرئي والمسموع قبل وبعد تغييرها إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وكيف أصبح دورها واسعًا ومؤثرًا وشموليًّا.
وافتتح "السلمي" الورشةَ، مستعرضًا استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بإطلاق 36 مبادرة في ثلاث سنوات مقسمة على المراحل التنفيذية التالية: في العام 2024م سيتم تنفيذ 18 مبادرة، وفي 2025م ستنفذ 7 مبادرات، وفي العام 2026م ستنفذ 11 مبادرة.
وأوضح أن تنفيذ جميع هذه المبادرات سيتم وفق الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مقسمة على تطوير الإطار التنظيمي للإعلام، وتمكين الهيئة للعمل بكفاءة وفاعلية، وتحفيز قطاع الإعلام على النمو، وترسيخ تدابير فعالة لضمان حسن الامتثال والرقابة.
وأشار إلى أن تحقيق هدف تطوير الإطار التنظيمي سيتم بتحديث نظام الإعلام؛ لضمان مواءمته مع أنشطة تطوير المنظومة الإعلامية الحالية، وبدعم الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تحسين اللوائح التنظيمية بشأن حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بقطاع الإعلام لتصبح من أفضل اللوائح المتبعة.
وأكد "السلمي" أن تحفيز قطاع الإعلام على النمو سيرتكز على تيسير إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالإعلام خلال نشر التقارير السنوية والتقارير المعنية بحالة القطاع الإعلامي في المملكة العربية السعودية، وكذلك عبر تطوير آلية متابعة جودة المحتوى الذي يبث عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق أفضل الإجراءات باستخدام الذكاء الاصطناعي في رقابة سلامة المحتوى.
وأكد استمرار العمل على تحسين تجربة الجمهور في استخدام نقاط التواصل الرقمية؛ لإشراكهم في متابعة جودة المحتوى، وتمكينهم من تقديم البلاغات والاستفسارات؛ مبينًا أنه تم إعداد 37 دراسة إعلامية، وتسع نشرات قانونية إعلامية، وبـ26 دراسة تحليلية.
واستعرض "السلمي" الأرقام التي حققتها هيئة تنظيم الإعلام في العام 2024م؛ مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت 15 ألف رخصة مهنية للإعلاميين؛ فيما تجاوز عدد تراخيص تقديم الأفراد للإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، تسعة آلاف ترخيص، كما تم تسجيل نحو 200 منصة للبودكاست بالمملكة.
ولفت إلى أن الهيئة نظمت خلال هذا العام ثماني ورش عمل حول ضوابط المحتوى في مجالات: السينما، والبودكاست، والإعلانات.. واستفاد منها 120 متدربًا، كما أنها نفّذت في ثلاث من مناطق المملكة العربية السعودية ثلاث ورش عمل ضمن برنامج "أبطال الإنترنت" بالتعاون مع شركة google استفاد منها 400 متدرب، إضافة إلى تنفيذ البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية الذي استفاد منه 114 متدربًا.
وفي جانب فسح وتصنيف المحتوى؛ أوضح أنه تم فسح أكثر 600 فيلم؛ منها 42 فيلمًا ضمن قائمة الـ50 فيلمًا الأكثر مبيعًا في العالم، وفسح أكثر من 700 لعبة بينها 50 لعبة من قائمة الألعاب الأكثر مبيعًا في العالم، وفسح 26400 كتاب، بينها 31 كتابًا من قائمة الـ50 كتابًا الأكثر مبيعًا في العالم.