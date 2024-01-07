"الصحة": شهادة التطعيمات الإلكترونية تعمل على حفظ وتتبع جرعات اللقاحات للمستفيدين

وأضافت "الصحة" أن سجل التطعيمات الوطني يسهم في مكافحة الأمراض وتحسين صحة المجتمع، من خلال تسجيل وتتبع اللقاحات بدقة، وإمكانية وصول المراجعين إلى المعلومات الصحية، والحصول على العديد من الخدمات المقدمة، كما يتيح للممارسين الصحيين الوصول السريع لسجلات المرضى وتسهيل التواصل مع جميع مقدمي الرعاية.