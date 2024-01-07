"الصحة": شهادة التطعيمات الإلكترونية تعمل على حفظ وتتبع جرعات اللقاحات للمستفيدين

أوضحت وزارة الصحة أن شهادة التطعيمات الإلكترونية تعمل على حفظ وتتبع جرعات اللقاحات للمستفيدين؛ مما يسهل استفادتهم من الخدمات الصحية.
وأضافت "الصحة" أن سجل التطعيمات الوطني يسهم في مكافحة الأمراض وتحسين صحة المجتمع، من خلال تسجيل وتتبع اللقاحات بدقة، وإمكانية وصول المراجعين إلى المعلومات الصحية، والحصول على العديد من الخدمات المقدمة، كما يتيح للممارسين الصحيين الوصول السريع لسجلات المرضى وتسهيل التواصل مع جميع مقدمي الرعاية.
ولفتت الوزارة في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن عدد الجرعات المسجلة تخطت 126 مليون جرعة لقاح، شملت 97% من إجمالي السكان المسجلين، منها 45% تطعيمات أطفال.