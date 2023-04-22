مجهولون يشعلون النار بمردم نفايات بلدية الشواق ويفسدون فرحة أهالي صوانة بالعيد

أقدم مجهولون، مساء أمس الجمعة، على حرق مردم النفايات، بالشاقة الجنوبية، التابع لبلدية الشواق، جنوب محافظة الليث، مما أدّى لتصاعد الدخان بكثافة عالية، الأمر الذي تسبب في إفساد فرحة أهالي قرية صوانة.
وأوضحت بلدية الشواق في تصريح خاص لـ"سبق" أن الحريق نشأ يوم أمس عند الساعة 6 مساءً، وتم إبلاغ الدفاع المدني الذي أخمد الحريق، ولا تزال المعدات تعمل حتى هذه اللحظة في إزالة مخلفاته ونقلها داخل الخلايا المخصصة لها، فيما علمت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادثة، ترافقها آليات الدفاع المدني التي قامت بإطفاء الحريق.
وأضافت المصادر أن الحريق الذي تسبب فيه مجهولون هو الأول من نوعه، حيث لم يسبق أن تعرض المردم للحرق من قبل، مؤكدةً أن المردم مسوّر بالكامل ومزوّد بعدد من كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى وجود حراس الأمن.