مجهولون يشعلون النار بمردم نفايات بلدية الشواق ويفسدون فرحة أهالي صوانة بالعيد

وأوضحت بلدية الشواق في تصريح خاص لـ"سبق" أن الحريق نشأ يوم أمس عند الساعة 6 مساءً، وتم إبلاغ الدفاع المدني الذي أخمد الحريق، ولا تزال المعدات تعمل حتى هذه اللحظة في إزالة مخلفاته ونقلها داخل الخلايا المخصصة لها، فيما علمت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادثة، ترافقها آليات الدفاع المدني التي قامت بإطفاء الحريق.