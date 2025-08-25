طقس اليوم …الأرصاد : هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، على أجزاء من جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.