أُعيد ترميمها بمجهود شخصي.. وصلة مخطط 7 تنتظر 9 أشهر لسفلتتها

مضى ثلاثة أرباع العام على ما ذكرته أمانة العاصمة المقدسة لـ"سبق"، وقالت فيه إن الوصلة الواقعة في مخطط 7 بالشرائع، التي تناولتها "سبق" في تقرير لها بعنوان "بمجهود شخصي.. بقايا أسفلت تصل شارعين في مكة ومطالبات بإصلاحها"، مدرجة ضمن الأعمال التنظيمية التي ستُنفَّذ خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
وبدورها، تطرح "سبق" تساؤلها حول انتهاء فترة الأرباع الأول والثاني والثالث من العام الحالي دون أن تتم سفلتة الوصلة وما تسببه من أضرار وتشوه بصري، تزداد حدته مع تساقط الأمطار؛ إذ يصبح السير بالمركبات بها فيه صعوبة بسبب التشققات التي تحدثها الأمطار.
وذكرت "سبق" في تقرير سابق أن وصلة مخطط 7 أُعيد ترميمها من أحد المتضررين عن طريق بقايا أسفلت مكشوط، وضعها في الموقع المتضرر نفسه، وساهمت في تخفيف معاناة مستخدميه، إلا أنها ما لبثت أن تضررت نتيجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة مؤخرًا.