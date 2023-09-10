أُعيد ترميمها بمجهود شخصي.. وصلة مخطط 7 تنتظر 9 أشهر لسفلتتها

وذكرت "سبق" في تقرير سابق أن وصلة مخطط 7 أُعيد ترميمها من أحد المتضررين عن طريق بقايا أسفلت مكشوط، وضعها في الموقع المتضرر نفسه، وساهمت في تخفيف معاناة مستخدميه، إلا أنها ما لبثت أن تضررت نتيجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة مؤخرًا.