إطلاق مبادرة "MicroX" للبرامج الجامعية القصيرة... خطوة نحو مستقبل التعليم الرقمي في المملكة

ويعد هذا الانتشار واحدًا من أقوى وأهم مميزات مبادرة "MicroX" التي لا ترتبط بمكان وزمان حيث تُقدّم الجامعات السعودية هذه البرامج بنمط رقمي بالكامل للمستفيدين في أرجاء المملكة، ليصبح في المستقبل القريب أي متعلم في محافظة بعيدة أو في قرية نائية من الممكن أن يحصل على شهادة معترف بها لهذه البرامج الجامعية القصيرة من إحدى الجامعات السعودية الكبرى مثل جامعة الملك سعود أو جامعة الملك عبدالعزيز أو جامعة الملك خالد، أو غيرها من الجامعات السعودية، بعد أن كانت مقتصرة تماماً على أبناء المنطقة أو تستلزم الحضور لإجراء الاختبارات وخلافه.