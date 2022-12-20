"أمانة الرياض" تقدّم 6 إرشادات للحد من تكاثر البعوض ونواقل الأوبئة

ضمن جهودها للحفاظ على الصحة العامة ومكافحة نواقل الأوبئة في برنامج الإصحاح البيئي، قدّمت أمانة الرياض 6 إرشادات للحد من تكاثر البعوض، أبرزها تفريغ المسابح وإحكام غلق النوافذ فترة غروب الشمس.
وأضافت "الأمانة"، أن اعتدال درجات الحرارة يعد موسماً لتكاثر البعوض والحشرات؛ لذا يجب الانتباه إلى ضرورة التخلص من أي تجمّعات للمياه الراكدة في المنزل والاستراحات والمباني تحت الإنشاء، وإحكام إغلاق الخزانات وغرف التفتيش في تلك الأماكن، والتخلص من الأواني والحاويات والإطارات المهملة.
ونصحت "الأمانة"، في إنفوجرافيك توعوي لها، بعدم ترك مياه المسابح وأحواض النوافير وتفريغها وتغييرها باستمرار، وتفريغ مياه الصرف الصحي أولاً بأول لتفادي تسرُّبها وتشكيل بؤر لتكاثر البعوض، وأخيراً عدم ترك النوافذ والأبواب مفتوحة وقت ذروة نشاط البعوض، خاصة خلال فترتَي شروق الشمس وغروبها.