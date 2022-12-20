"أمانة الرياض" تقدّم 6 إرشادات للحد من تكاثر البعوض ونواقل الأوبئة

ونصحت "الأمانة"، في إنفوجرافيك توعوي لها، بعدم ترك مياه المسابح وأحواض النوافير وتفريغها وتغييرها باستمرار، وتفريغ مياه الصرف الصحي أولاً بأول لتفادي تسرُّبها وتشكيل بؤر لتكاثر البعوض، وأخيراً عدم ترك النوافذ والأبواب مفتوحة وقت ذروة نشاط البعوض، خاصة خلال فترتَي شروق الشمس وغروبها.