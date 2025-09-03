القنصلية الصينية بجدة تحتفل بذكرى انتصار حرب المقاومة واستعادة تايوان

تحتفل القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في جدة، يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025م، بالذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة للشعب الصيني ضد العدوان الياباني، وانتصار الحرب العالمية ضد الفاشية، إضافة إلى الذكرى الـ80 لاستعادة تايوان من الاحتلال الياباني وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح القنصل العام الصيني بجدة، وانغ تشيمين، أن الحكومة الصينية أقامت في 3 سبتمبر فعالية تذكارية كبرى في العاصمة بكين تحت شعار: "تذكر التاريخ، تمجيد الأبطال، الاعتزاز بالسلام، وصناعة مستقبل أفضل"، ألقى خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ خطابًا هامًا دعا فيه شعوب العالم إلى تذكر تضحيات الأبطال الذين قاوموا الفاشية، وتعزيز السلام العالمي.
وأشار "تشيمين" إلى أن المثل الصيني يقول: "تذكّر الماضي فهو دليل للمستقبل"، موضحًا أن الشعب الصيني خاض كفاحًا دام 14 عامًا انتهى بانتصاره العظيم في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني، والمساهمة في هزيمة الفاشية إلى جانب الشعوب المحبة للسلام.
وأكد القنصل العام أن استحضار هذه الذكرى يحمل رسائل عميقة حول أهمية الحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي، داعيًا إلى كتابة فصل جديد من السلام والتنمية بالتعاون مع الأصدقاء السعوديين، في ظل عالم يشهد تحولات كبرى.