القنصلية الصينية بجدة تحتفل بذكرى انتصار حرب المقاومة واستعادة تايوان

وأوضح القنصل العام الصيني بجدة، وانغ تشيمين، أن الحكومة الصينية أقامت في 3 سبتمبر فعالية تذكارية كبرى في العاصمة بكين تحت شعار: "تذكر التاريخ، تمجيد الأبطال، الاعتزاز بالسلام، وصناعة مستقبل أفضل"، ألقى خلالها الرئيس الصيني شي جينبينغ خطابًا هامًا دعا فيه شعوب العالم إلى تذكر تضحيات الأبطال الذين قاوموا الفاشية، وتعزيز السلام العالمي.