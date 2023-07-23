الهلع يُضيّع حياتك.. ما الواجب على المفقود بالصحراء فعله؟ مدير "عون" ينصح

أكد المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ صالح النوفل، أن المفقود بالصحراء قد يفارق الحياة بسبب الخوف والهلع، لافتاً إلى أهمية الاحتياط لمثل هذه الأمور بتوفير كميات كافية من المياه والطعام "التمر" وجهاز ثريا.
وقال "النوفل"، إن المطلوب من الشخص في حال تعطل المركبة أو الفقد في الصحراء المحافظة على الهدوء والتزام السيارة أو البقاء بالقرب منها بسبب الأجواء الحارة وانتظار المساعدة، مكرراً نصيحته بضرورة عدم مغادرة السيارة لأي سبب من الأسباب والحفاظ على كمية المياه المتاحة.
ونصح، في لقائه في قناة الإخبارية، بعدم السير في النهار في حال فقد الطريق والوجهة، واستخدام الموارد المتاحة لديه، وترك أثر في السيارة يبين اتجاه سيره.