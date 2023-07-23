الهلع يُضيّع حياتك.. ما الواجب على المفقود بالصحراء فعله؟ مدير "عون" ينصح

وقال "النوفل"، إن المطلوب من الشخص في حال تعطل المركبة أو الفقد في الصحراء المحافظة على الهدوء والتزام السيارة أو البقاء بالقرب منها بسبب الأجواء الحارة وانتظار المساعدة، مكرراً نصيحته بضرورة عدم مغادرة السيارة لأي سبب من الأسباب والحفاظ على كمية المياه المتاحة.