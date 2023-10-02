5 مناطق تواعد الأمطار.. "أجواء المملكة في 24 ساعة مقبلة" يبرزها "الأرصاد"

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الاثنين ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.
وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.
وأبان أن أعلى درجة حرارة سجلتها المدينة المنورة بـ42 درجة، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة بـ12 مئوية، وكانت أعلى نسبة رطوبة في ينبع وسجلت 90%.