الأحوال المدنية تطلق خدمة إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر "أبشر"

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إتاحة خدمة جديدة للأسر الحاضنة، تُمكّنهم من إصدار أو عرض أو طباعة شهادة الوفاة لأحد أفراد الأسرة المحتضنين إلكترونياً، وذلك عبر منصة “أبشر”، بعد الإبلاغ عن حالة الوفاة في المستشفى.