الأحوال المدنية تطلق خدمة إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر "أبشر"

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إتاحة خدمة جديدة للأسر الحاضنة، تُمكّنهم من إصدار أو عرض أو طباعة شهادة الوفاة لأحد أفراد الأسرة المحتضنين إلكترونياً، وذلك عبر منصة “أبشر”، بعد الإبلاغ عن حالة الوفاة في المستشفى.
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على الأسر الحاضنة، وتمكينهم من الحصول على الوثائق الرسمية بشكل أسرع ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
وأوضحت الأحوال المدنية خطوات تنفيذ الخدمة، والتي تتمثل في:
1- تسجيل الدخول إلى موقع أو تطبيق منصة “أبشر”.
2- اختيار “خدماتي”.
3- اختيار “الأحوال المدنية”.
4- اختيار “خدمات شهادة الوفاة”.
وأكدت الأحوال المدنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتطوير خدماتها الرقمية، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030.