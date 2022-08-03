تعرف على صاحب أقدم مكتبة منزلية بتبوك.. عمره 88 عامًا وشغوف بالقراءة والاطلاع

من جانب آخر قال "العنزي" لـ"سبق" : "في المرحلة التي تسبق الإنترنت اضطررت إلى تنظيم زوار المكتبة للأعداد الكثيرة التي ترغب في القراءة من الباحثين وطلبة العلم، فكان هناك وقت للرجال وآخر للنساء، ومنهم من يستعير كتابًا أو أكثر لإنهاء متطلب أو للاطلاع".